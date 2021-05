Fiorentina | Commisso parla alla città | Che allenatore voglio? Uno che vince

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Commisso

vuole provocare la piazza: "C'è qualche fiorentino che compra lase la metto in vendita? Ci sono fiorentini che vogliono dare a garanzia le loro case per comprare la? ...Il presidente dellaRoccoè però pronto ad alzare le barricate: "Ci sono tanti giornalisti che hanno criticato Vlahovic all'inizio della stagione. Io ho visto Vlahovic quando è ...Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa annunciando l'addio di Iachini e svelando i piani futuri. Ha parlato anche di allenatore futuro, con Gattuso in pole sec ...Ecco le parole in conferenza stampa del presidente della Fiorentina: Commisso: Ribery? "Non so ancora cosa faremo con lui" Commisso: Vlahovic? "Molte ...