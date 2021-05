ERG rivede al rialzo guidance 2021 dopo 1° trimestre solido

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – ERG chiude il primocon un utile netto adjusted di 65 milioni di euro, in aumento rispetto ai 53 milioni del al primo2020. I ricavi adjusted sono pari a 280 milioni, in aumento di 3 milioni rispetto al primo2020 (277 milioni) principalmente a seguito delle maggiori produzioni dell’idroelettrico e dell’incremento del valore unitario dell’incentivo in Italia. Il margine operativo lordo adjusted, al netto degli special item, si attesta a 161 milioni, in aumento di 4 milioni rispetto ai 156 milioni registrati nel primo2020. Il risultato operativo netto adjusted è stato pari a 93 milioni (82 milioni nel primo2020). L’indebitamento finanziario netto adjusted risulta pari a 1.316 milioni, in diminuzione (123 milioni) rispetto al 31 dicembre ...