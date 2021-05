Elon Musk rottama i bitcoin e punta tutto su una criptovaluta sospetta (Di venerdì 14 maggio 2021) di Carblogger Più di 100 milioni di dollari, questo l’utile che ha avuto Elon Musk dopo aver venduto il 10% suoi 1,5 miliardi di dollari in bitcoin. Un utile che ha aiutato parecchio il buon risultato della trimestrale di Tesla. Con entusiasmo aveva comunicato al mondo a febbraio che avrebbe accettato la criptovaluta da chi intendeva comprare le sue Tesla ma di colpo mercoledì 12, con il solito tweet, ha annunciato di aver cambiato idea. Produrre bitcoin richiede troppa energia, ha sentenziato. Viene da chiedersi se l’abbia scoperto solo ieri. Ma è difficile pensare che sia uno sprovveduto, tanto più che nel frattempo i suoi tweet hanno determinato movimenti di mercato importanti, con perdite di tutte le criptovalute anche superiori al 15%. Quasi contemporaneamente, e sempre sul suo account Twitter, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) di Carblogger Più di 100 milioni di dollari, questo l’utile che ha avutodopo aver venduto il 10% suoi 1,5 miliardi di dollari in. Un utile che ha aiutato parecchio il buon risultato della trimestrale di Tesla. Con entusiasmo aveva comunicato al mondo a febbraio che avrebbe accettato lada chi intendeva comprare le sue Tesla ma di colpo mercoledì 12, con il solito tweet, ha annunciato di aver cambiato idea. Produrrerichiede troppa energia, ha sentenziato. Viene da chiedersi se l’abbia scoperto solo ieri. Ma è difficile pensare che sia uno sprovveduto, tanto più che nel frattempo i suoi tweet hanno determinato movimenti di mercato importanti, con perdite di tutte le criptovalute anche superiori al 15%. Quasi contemporaneamente, e sempre sul suo account Twitter, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Elon Musk fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla del 16%. Il padron di Tesla si è detto preoccupato pe… - sole24ore : Elon #Musk sconfessa #Bitcoin: niente più acquisti di #Tesla con la valuta digitale: - marcotravaglio : SCENE DA UN MANICOMIO Elon Musk, che è un genio, ammette: “A volte dico cose strane”. Qui di geni se ne vedono poch… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #ElonMusk rottama i bitcoin e punta tutto su una criptovaluta sospetta @carblogger_it - marivu : RT @RudyBandiera: Comunque per me Elon Musk è un troll. Prima W i Bitcoin per comprare le Tesla, poi viva i Dogecoin perché hanno un bel m… -