Disco Elysium The Final Cut, il capolavoro RPG ora è stato sbloccato in Australia (Di venerdì 14 maggio 2021) Disco Elysium è di nuovo in vendita in Australia, dopo che il gioco era stato precedentemente bannato su tutte le piattaforme a fine marzo. Disco Elysium: The Final Cut - una versione definitiva del gioco secondo i suoi sviluppatori - era stato presentato al Classification Review Board Australiano per una valutazione formale, ma era stato rifiutato dall'organizzazione, probabilmente a causa del contenuto del gioco sull'uso prolifico di droghe. Senza quella classificazione, era illegale vendere il gioco fisicamente o su piattaforme console, ma da allora il divieto è stato annullato. "Secondo l'opinione del Classification Review Board Disco Elysium - The ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021)è di nuovo in vendita in, dopo che il gioco eraprecedentemente bannato su tutte le piattaforme a fine marzo.: TheCut - una versione definitiva del gioco secondo i suoi sviluppatori - erapresentato al Classification Review Boardno per una valutazione formale, ma erarifiutato dall'organizzazione, probabilmente a causa del contenuto del gioco sull'uso prolifico di droghe. Senza quella classificazione, era illegale vendere il gioco fisicamente o su piattaforme console, ma da allora il divieto èannullato. "Secondo l'opinione del Classification Review Board- The ...

Advertising

Eurogamer_it : Ora anche in Australia è possibile vendere #DiscoElysium The Final Cut. - Multiplayerit : Disco Elysium non è più bandito in Australia, la board rivede la classificazione - GamingToday4 : Disco Elysium non è più bandito in Australia, la board rivede la classificazione - Asgard_Hydra : Disco Elysium non è più bandito in Australia, la board rivede la classificazione - - HelpMeTechNow : Disco Elysium: update 1.08 per PS4 e 1.006.000 per PS5 disponibili, le correzioni – Notizia – PS5Videogiochi per PC… -