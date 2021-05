Cormez | Osimhen è tra i più delusi nel Napoli per l’addio di Gattuso a fine stagione

(Di venerdì 14 maggio 2021) E’ Victoril più deluso deldial. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il tecnico ha spinto in prima persona per convincere De Laurentiis al grande investimento ed ha anche pressato il nigeriano ad accettare. “Quandopercepisce la prospettiva del saluto a, è tra i piùdi uno spogliatoio che ha sempre remato nella stessa direzione dell’allenatore.ha spinto per, condividendo la missione di Giuntoli, che ha convinto De Laurentiis a realizzare il grande investimento. Ringhio ha parlato con Victor al telefono durante il lockdown per convincerlo e a...

Advertising

napolista : Il tecnico ha spinto per Osimhen convincendo De Laurentiis a realizzare il grande investimento e si è speso in prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Cormez Osimhen

IlNapolista

Al: "Demme? Nella mia squadra sempre in coppia con Fabian Ruiz. Zielinski non è adatto in un ... Su: Su Demme:... nella ricerca degli attacchi in campo aperto Sarà staffetta tra Mertens e, contro la Roma, domenica sera all'Olimpico. Gattuso potrà così sfruttare il belga per la conquista del campo e poi ...