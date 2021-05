Conte incubo Juve | può farla fuori anche dalla Champions

(Di venerdì 14 maggio 2021) C'è un fantasma che si aggira sullo Stadium. E si chiama, naturalmente, Antonio. In un tempo non troppo lontano è stato amico, leader, condottiero. Ispiratore della rinascita della, che ...

Corriere dello Sport.it

Proprioha appena posto fine alla straordinaria epopea dei bianconeri, scucendo loro lo scudetto, e adesso punta a completare l'opera, dando il colpo di grazia alla sua ex squadra, ......diffusione dei pagamenti tracciabili " il super cashback per molti è diventato una specie di."vincere" Sono otto milioni i cittadini che hanno aderito al programma lanciato dal governo...In molti stanno aumentando i propri acquisti con bancomat e carte di credito per rientrare nei primi 100mila in classifica ...Sabato allo Stadium la sfida tra i bianconeri e l’Inter campione: a Pirlo serve una vittoria per continuare a sperare nel 4° posto, ma la Juve non è padrona del suo destino ...