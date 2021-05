Commisso attacca: 'Basta con le critiche. Voglio tenere Vlahovic' (Di venerdì 14 maggio 2021) "Voglio iniziare ringraziando Iachini. Lo scorso anno ci ha salvato arrivando decimo. Ed anche quest'anno ci ha salvato nuovamente". La conferenza stampa del presidente viola Commisso inizia con l'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 maggio 2021) "iniziare ringraziando Iachini. Lo scorso anno ci ha salvato arrivando decimo. Ed anche quest'anno ci ha salvato nuovamente". La conferenza stampa del presidente violainizia con l'...

Advertising

controradio : Fiorentina: Commisso attacca la stampa e annuncia 'cartellini rossi' per alcuni giornalisti -… - Gazzetta_it : #Commisso attacca: 'Basta con le critiche. Voglio tenere #Vlahovic' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Commisso attacca: 'Voglio le scuse di Corriere Fiorentino e Gazzetta, controllati da Cairo' - Toro_News : ??? | COMMISSO CONTRO CAIRO In una conferenza stampa dai toni accesissimi, #Commisso non ha risparmiato neanche… - ggittoss : RT @sportface2016: #Fiorentina, Rocco #Commisso è letteralmente una furia in conferenza stampa e attacca i giornalisti: 'Avete scritto cose… -