“Che pa**e non me ne frega niente dei tuoi gne gne”. Scintille in tv: Formigli sbotta con Giarrusso (video) (Di venerdì 14 maggio 2021) Corrado Formigli su La7 sbotta in diretta contro Dino Giarrusso. La rissa tv denota quanto siano sulla difensiva e agli sgoccioli i 5s. Alle prese con mille problemi implosi nel Movimento e esplosi nelle chat. Nei tribunali. Nelle aule della politica e negli studi tv. Ovunque. E così, basta solo nominare la Raggi. Provare a discutere sulla sua seconda candidatura al Campidoglio, che la tensione sale alle stelle. E certo lo stillicidio dei rimbrotti continui dell’ospite del conduttore di Piazza Pulita non aiuta. Tanto che Formigli sbrocca come solo rare volte prima. E sono Scintille… «È che a te non piace la Raggi. Vai a fare l’arbitro», provoca il grillino. «L’arbitro vallo a fare te! A me non piace la Raggi? Io sono un cittadino di Roma e la giudico su quello che vedo», replica furibondo il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Corradosu La7in diretta contro Dino. La rissa tv denota quanto siano sulla difensiva e agli sgoccioli i 5s. Alle prese con mille problemi implosi nel Movimento e esplosi nelle chat. Nei tribunali. Nelle aule della politica e negli studi tv. Ovunque. E così, basta solo nominare la Raggi. Provare a discutere sulla sua seconda candidatura al Campidoglio, che la tensione sale alle stelle. E certo lo stillicidio dei rimbrotti continui dell’ospite del conduttore di Piazza Pulita non aiuta. Tanto chesbrocca come solo rare volte prima. E sono… «È che a te non piace la Raggi. Vai a fare l’arbitro», provoca il grillino. «L’arbitro vallo a fare te! A me non piace la Raggi? Io sono un cittadino di Roma e la giudico su quello che vedo», replica furibondo il ...

