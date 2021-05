Bologna: Lepore, ‘grazie a Bonaccini per sostegno’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Grazie Bonaccini. Il tuo sostegno è importante perché rappresenta bene cosa significa per noi essere parte della comunità democratica: rispetto per la generosità di tanti iscritti e volontari. Questo senso di appartenenza è uno dei valori che ci contraddistinguono. #Bologna”. lo scrive su twitter il candidato dem a Bologna, Matteo Lepore. “Insieme, come Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna, faremo un ottimo lavoro, affronteremo le sfide che ci attendono e usciremo più forti da questa crisi sanitaria, economica ed ambientale”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Grazie. Il tuo sostegno è importante perché rappresenta bene cosa significa per noi essere parte della comunità democratica: rispetto per la generosità di tanti iscritti e volontari. Questo senso di appartenenza è uno dei valori che ci contraddistinguono. #”. lo scrive su twitter il candidato dem a, Matteo. “Insieme, come Regione Emilia Romagna e Comune di, faremo un ottimo lavoro, affronteremo le sfide che ci attendono e usciremo più forti da questa crisi sanitaria, economica ed ambientale”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

periucs : Sondaggio chi preferite come possibile nuovo #sindaco di centro sinistra di #Bologna tra Isabella Conti e Matteo L… - GrazianiAngela : Il degrado a #Bologna, mentre a pochi metri, il Sindaco #Merola rimane asseragliato dentro a Palazzo d'Accursio. Au… - Nutizieri : Comunali, Lepore raggiunge le firme per le primarie: 'Oltre 1.500 sottoscrizioni in tre giorni'… - 1511maxi : RT @LianaCiccina: 'Sarò corretta e leale. Se sconfitta, sosterrò Lepore. Ma gli chiedo: è pronto a dire che se vince lui ricuce con me e dà… - Beatrix_aka_BM : RT @LianaCiccina: 'Sarò corretta e leale. Se sconfitta, sosterrò Lepore. Ma gli chiedo: è pronto a dire che se vince lui ricuce con me e dà… -