Ascolti TV 13 maggio, DayDreamer cede il passo a Il Paradiso delle Signore (Di venerdì 14 maggio 2021) Continua a produrre interessanti Ascolti tv la Rai che, con la soap pomeridiana Il Paradiso delle Signore e la serie tv in onda nel Prime Time Un passo dal Cielo 6, è stata la rete più gettonata del giorno 13 maggio. Gli Ascolti tv del Prime Time Rai-Mediaset, giorno 13 maggio Nella serata del 13 maggio Rai 1 ha fatto incetta di Ascolti tv grazie alla penultima puntata della fiction Un passo dal Cielo 6 – I Guardiani che è stata guardata da 5.015.000 di telespettatori equivalente ad uno share del 23.2%. In questo imperdibile appuntamento, che può essere rivisto in replica streaming mediante RaiPlay, il commissario Nappi e l'ispettore Neri hanno investigato su un misterioso omicidio che ha coinvolto ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 14 maggio 2021) Continua a produrre interessantitv la Rai che, con la soap pomeridiana Ile la serie tv in onda nel Prime Time Undal Cielo 6, è stata la rete più gettonata del giorno 13. Glitv del Prime Time Rai-Mediaset, giorno 13Nella serata del 13Rai 1 ha fatto incetta ditv grazie alla penultima puntata della fiction Undal Cielo 6 – I Guardiani che è stata guardata da 5.015.000 di telespettatori equivalente ad uno share del 23.2%. In questo imperdibile appuntamento, che può essere rivisto in replica streaming mediante RaiPlay, il commissario Nappi e l'ispettore Neri hanno investigato su un misterioso omicidio che ha coinvolto ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv giovedì 13 maggio 2021 - RadioSoap2 : RT @Teleblogmag: Un passo dal cielo in aumento e al top della prima serata. Ancora flop per il cinema di Canale 5. #Ascoltitv Iscriviti gr… - Teleblogmag : Un passo dal cielo in aumento e al top della prima serata. Ancora flop per il cinema di Canale 5. #Ascoltitv Iscri… - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri li trovate qui ?? - Mattiabuonocore : Per il secondo giorno consecutivo Rai3 supera Canale 5 in prima serata -