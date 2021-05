Amici 20, la storia del nome Aka7even: dall’inferno dell’encefalite ai sette giorni di coma (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra i cantanti più amati di Amici 20 c’è senza dubbio Aka7even, l’allievo preferito di Anna Pettinelli che nel corso dell’ultima puntata del reality show ha conquistato la finale assieme ai colleghi Deddy e Sangiovanni e ai ballerini Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. In tanti si sono chiesti come mai Luca Marzano – questo è il nome vero del cantautore – abbia scelto proprio Aka7even come pseudonimo e se abbia un significato preciso. A quanto pare sì. Amici 20, il vero significato del nome d’arte Aka7even Aka, infatti, sta per “Also Known As”, ovvero “Anche conosciuto come”. “7even”, ovvero sette, rappresenta invece un numero tristemente ricorrente nella vita del ragazzo, che ha avuto un’infanzia molto difficile, costellata di problemi di salute. A 7 ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra i cantanti più amati di20 c’è senza dubbio, l’allievo preferito di Anna Pettinelli che nel corso dell’ultima puntata del reality show ha conquistato la finale assieme ai colleghi Deddy e Sangiovanni e ai ballerini Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. In tanti si sono chiesti come mai Luca Marzano – questo è ilvero del cantautore – abbia scelto propriocome pseudonimo e se abbia un significato preciso. A quanto pare sì.20, il vero significato deld’arteAka, infatti, sta per “Also Known As”, ovvero “Anche conosciuto come”. “7even”, ovvero, rappresenta invece un numero tristemente ricorrente nella vita del ragazzo, che ha avuto un’infanzia molto difficile, costellata di problemi di salute. A 7 ...

