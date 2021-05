Al via la stagione turistica in Grecia, serve vaccino o test (Di venerdì 14 maggio 2021) La Grecia ha dato il via ufficialmente alla sua stagione turistica con il governo e gli operatori che sperano in un aumento delle entrate rispetto ai pessimi ricavi dell'estate scorsa a causa della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Laha dato il via ufficialmente alla suacon il governo e gli operatori che sperano in un aumento delle entrate rispetto ai pessimi ricavi dell'estate scorsa a causa della ...

Advertising

capuanogio : No compatto dello spogliatoio alla richiesta di #Zhang di tagliare due mensilità, via agli incontri per rinviarli a… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Al via la stagione turistica in Grecia, serve vaccino o test: (ANSA) - ROMA, 14 MAG - La Grecia ha… - mattinodinapoli : Covid Grecia, via alla stagione turistica: per le vacanze serve vaccino o test - GiaPettinelli : Al via la stagione turistica in Grecia, serve vaccino o test - iconanews : Al via la stagione turistica in Grecia, serve vaccino o test -