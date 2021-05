Vaccini, truffa con il sondaggio su Pfizer per rubare dati e soldi: colpiti già in 200mila Come non cascarci (Di giovedì 13 maggio 2021) Sottoporre agli utenti un finto sondaggio sul per poter rubare loro dati personali e soldi. È questa l'ultima tecnica di online che, sfruttando la somiglianza con i meccanismi informatici della ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 maggio 2021) Sottoporre agli utenti un fintosul per poterloropersonali e. È questa l'ultima tecnica di online che, sfruttando la somiglianza con i meccanismi informatici della ...

Advertising

infoiteconomia : Vaccini, truffa con il sondaggio su Pfizer per rubare dati e soldi: colpiti già in 200mila. Come non cascarci - Schalflj : @StaseraItalia @preglias La grande truffa è quella di #Speranza che contesta le cure domiciliari #affidabili che mo… - vicevongola2 : @MorenoBrasca @tempoweb @giadinagrisu Neppure io lo faccio, classe '35, e il virus cinese l'ho già avuto prima che… - Piero42395724 : @FmMosca @marco_gervasoni @francescatotolo Peccato è l'unica che in parlamento si batte x l'obbligo dei vaccini ai… - giovann58134961 : Beppe Grillo sui vaccini in un monologo del 1998 -