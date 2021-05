Vaccini, è l’ora degli over 40. Le Regioni dove partono le prenotazioni (Di giovedì 13 maggio 2021) Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia e Sicilia apripista: al via il 17 maggio. La Lombardia non prima del 20. Lazio, open day Astrazeneca Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 13 maggio 2021) Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia e Sicilia apripista: al via il 17 maggio. La Lombardia non prima del 20. Lazio, open day Astrazeneca

Advertising

forza_italia : Riaprire l'Italia! Vinta la battaglia dei vaccini, ora il governo Draghi liberi gli italiani. - supermegatitta : RT @GiacomoGorini: Dopo mesi di annunci dal Regno Unito, che bello vedere notizie sull'efficacia dei vaccini in Italia! Finalmente! Aspetti… - xenonian1 : RT @AlexGiudetti: “Nei vaccini genici (vaccino Pfizer), gli eventuali effetti sono da vedere nel lungo termine, perché sono delle vere e pr… - Cris_Biondo : RT @BiologiScienza: A febbraio del 2020 si diceva che in Italia il virus non c'era, ma era solo perché non lo cercavamo. Ora si dice che le… - BertassoClaudio : RT @GiacomoGorini: Dopo mesi di annunci dal Regno Unito, che bello vedere notizie sull'efficacia dei vaccini in Italia! Finalmente! Aspetti… -