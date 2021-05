Uomini e Donne: commenti a caldo (13/05/2021) (Di giovedì 13 maggio 2021) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 13 maggio 2021) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - 6000sardine : #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - EfpaItalia : Il rilancio economico del paese passa anche dagli obiettivi finanziari (a lungo termine) delle donne investitrici d… - HuntONellow : RT @lagirasoleil: - Da una parte Hamas, che NON È lo stato Palestinese - dall'altra Israele che è uno STATO MILITARE e non democratico - in… -