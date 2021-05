Ultime Notizie Roma del 13-05-2021 ore 17 | 10

(Di giovedì 13 maggio 2021)dailynews radiogiornale venerdì tornati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il macchinario gemello di quello in cui morì Luana D’Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati lo si apprende da fonti della Procura di Prato dopo un accertamento del suo consulente tecnico su un orditoio presente nella ditta uguale a quello in cui morì la 22enne dopo l’incidente Gli inquirenti hanno sequestrato due orditoi nella ditta quello in cui Luana su trascinate un altro di fronte per fare una comparazione sui macchinari ieri il consulente ha iniziato l’accertamento dal orditoio gemello trovando appunto le sicurezze manipolate nei prossimi giorni sarà esaminato il macchinario Dov’è morta Luana ci saranno ulteriori bilanciamenti sul bacino di attrazione che con il consenso delle regioni interessate l’obiettivo di vaccinare il più possibile Senza tenere le ...

