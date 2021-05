Tommaso Zorzi fa chiarezza: “La mia vita privata…” (Di giovedì 13 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tommaso Zorzi, dopo alcune indiscrezioni uscite sul suo conto e sulla sua vita privata fa chiarezza: “La mia vita privata è solo mia” Tommaso Zorzi ha deciso di rispondere senza troppi giri di parole alle voci che si sono susseguite nel corso delle ultime ore riguardo una sua possibile relazione soprattutto dopo alcune paparazzate: “La Leggi su youmovies (Di giovedì 13 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., dopo alcune indiscrezioni uscite sul suo conto e sulla suaprivata fa: “La miaprivata è solo mia”ha deciso di rispondere senza troppi giri di parole alle voci che si sono susseguite nel corso delle ultime ore riguardo una sua possibile relazione soprattutto dopo alcune paparazzate: “La

Advertising

IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - MediasetPlay : Rivelazioni scottanti e ospiti speciali: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoZ con il nost… - Nick42668632 : Facessero tutti come @tommaso_zorzi la gente ci penserebbe due volte prima se sparare insulti e minacce a raffica.… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi organizza un finto gossip? Il web lo accusa - #Grande #Fratello #Tommaso #Zorzi -