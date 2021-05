Tesoro: in asta Btp 30 anni tassi sopra il 2% (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Tesoro ha collocato 1,75 miliardi di Btp a 30 anni con un rendimento medio che supera quota 2% (2,06%). In asta anche il titolo a 3 anni, per il quale sono stati collocati 3 miliardi di euro con un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilha collocato 1,75 miliardi di Btp a 30con un rendimento medio che supera quota 2% (2,06%). Inanche il titolo a 3, per il quale sono stati collocati 3 miliardi di euro con un ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Tesoro: in asta Btp 30 anni tassi sopra il 2%: (rpt corretta alla quarta riga) (ANSA) - ROMA, 13 M… - fisco24_info : Tesoro: in asta Btp 30 anni tassi sopra il 2%: Colloca 3 mld Btp a 3 anni, tassi allo 0,06% - iconanews : Tesoro: in asta Btp 30 anni tassi sopra il 2% - napolista : Accordi rinnovati per circa 4,7 miliardi di sterline con Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video e BBC Sport. Una… - dottorg : RT @ansa_economia: Tesoro: in asta il 13 maggio fino a 9,2 mld di Btp. A 3, 7 e 30 anni #ANSA -