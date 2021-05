Pensioni Quota 100 | perché è un fallimento e perché i sindacati continuano a volerla | ma Mario Draghi no

(Di giovedì 13 maggio 2021) Si torna a parlare di100, provvedimento che consente di andare in pensione in via anticipata, con due requisiti: 62 anni e almeno 38 anni di contributi. Siccome il provvedimento era stato portato avanti dal Governo Conte I (sponsor Matteo Salvini) e scade a fine di quest’anno, i, supportati anche da Confindustria – sono tornati a perorare un suo prolungamento.100:è stata fallimentare Ma100 è un provvedimento iniquo e sbagliato per cui non sarebbe opportuno rinnovarlo. Infatti la Lega, Salvini e il suo consigliere economico Claudio Borghi ci avevano promesso che a fronte di un prepensionato, ci sarebbero state ben tre assunzioni di giovani. Così non è avvenuto, e non per il Covid, mail mercato del ...

Advertising

FreesteelI : Pensioni dopo Quota 100 - RanieriFurlan : #pensioni Governo sarebbe intenzionato a ascoltare le richieste dei sindacati che avevano proposto la Quota 41 per… - scuolainforma : Riforma pensioni 2022: convincono Quota 41 e flessibilità - apalokwaki : RT @TrendOnline: #Pensioni: 70mila persone hanno dovuto aspettare dei tempi più lunghi per vedersi liquidato l'assegno previdenziale. Tutta… - TrendOnline : #Pensioni: 70mila persone hanno dovuto aspettare dei tempi più lunghi per vedersi liquidato l'assegno previdenziale… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni Quota

Sindacati e Lega convergono su41 anni di contributi.anticipate: UGL dice no alla proposta di Tridico Paolo Capone , segretario generale dell' UGL , in una nota stampa ha spiegato ...Unadi 100mila euro sarà invece destinata al corpo dei vigili del fuoco della Lombardia per l'... che prevedeva la trasformazione dei vecchi vitalizi inda ricalcolare in base al sistema ...The Good Lobby è un’associazione non profit impegnata a rendere più democratica, unita ed equa la società in cui viviamo. In questo blog parleremo di lobbying e accesso al potere, partecipazione civic ...Si torna a parlare di Quota 100, provvedimento che consente di andare in pensione in via anticipata, con due requisiti: 62 anni e almeno 38 anni di contributi. Siccome il provvedimento era stato porta ...