Parco Taburno-Camposauro nella rete Unesco: domani audizione in Regione (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"Con il presidente della Commissione Turismo, Lavoro e Attività Produttive, Giovanni Mensorio abbiamo convocato per domani 14 maggio, alle ore 16 nella sede del Consiglio regionale, un'audizione sulla candidatura dell'Ente Parco Regionale Taburno – Camposauro per la rete globale dei geoparchi Unesco. L'obiettivo è condividere, con tutti gli attori coinvolti, il percorso che sta portando avanti l'Ente Parco a partire dalla proposta fatta dal suo presidente Costantino Caturano, convinto che il Sannio e la Regione Campania possono ricevere un forte impulso per lo sviluppo economico equo e sostenibile, per il rilancio turistico della nostra riserva naturale e per la cooperazione con i ...

