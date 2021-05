Orrore in una casa: oltre 50 serpenti escono dalle pareti e strisciano tra le stanze (Di giovedì 13 maggio 2021) Un uomo si è ritrovato con oltre 50 serpenti in casa. L’incredibile episodio è avvenuto in India: i rettili sono stati tutti catturati e rilasciati nella foresta Sono scene simili a quelle di un film dell’Orrore quelle che arrivano dall’Uttar Pradesh, India, dove da una casa hanno iniziato ad uscire decine di serpenti. Gaya Prasada, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 13 maggio 2021) Un uomo si è ritrovato con50in. L’incredibile episodio è avvenuto in India: i rettili sono stati tutti catturati e rilasciati nella foresta Sono scene simili a quelle di un film dell’quelle che arrivano dall’Uttar Pradesh, India, dove da unahanno iniziato ad uscire decine di. Gaya Prasada, L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

VittorioSgarbi : In carcere per avere inviato una Pec! Questa magistratura mi fa orrore! Vi chiedo di solidarizzare con l'avvocato A… - Sevilla74 : @paulolden1 @Agenzia_Ansa Soprattutto evidenziate che Israele ha centrato una scuola dove sono morti 17 bambini. Orrore davvero. - CarmelaCusmai : RT @Giorgio51589046: @CarmelaCusmai @SalaLettura @RetwittL @Rebeka80721106 @lagatta4739 @AlmiraUva Non si può credere alle fate; nemmeno a… - Giorgio51589046 : @CarmelaCusmai @SalaLettura @RetwittL @Rebeka80721106 @lagatta4739 @AlmiraUva Non si può credere alle fate; nemmeno… - LobbaLuisa : RT @reteanimalista: @enpaonlus @ERivetta @manuela_repetti @danielamartani @Paesedellanima @donatellabc @sangesnicola @partigianovegan @robd… -