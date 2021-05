OPA Panariagroup | adesioni al 13 05 2021

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Finpanaria sulle azioniIndustrie Ceramiche risulta che oggi, 13 maggio, sono state presentate 27.125 richieste di, che portano complessivamente a 60.006 le richieste di, pari allo 0,53% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 10 maggio, terminerà il prossimo 7 giugno. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieIndustrie Ceramiche acquistate sul mercato nei giorni 4 e 7 giugnonon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

