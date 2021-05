Napoli: tornano le buche-killer, comitato contro il Comune (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutotornano le buche ad alto rischio per i motociclisti ed i tombini mal collocati, ed in via Michelangelo da Caravaggio, dove si sono registrate alcune rovinose cadute, alcuni residenti pensano ad un comitato permanente per promuovere azioni legali di risarcimento nei confronti del Comuni di Napoli.. “Via Caravaggio è ad alto rischio – dice D.M. 63 anni, scooterista, già vittima nel dicembre 2016 di una caduta a causa di un tombino semi-sprofondato e reso viscido dalla pioggia, che lo costrinse al ricovero in Ospedale – all’ altezza del civico 22 ci sono , una dopo l’ altro, nuove buche, ed il famigerato tombino che, con la pioggia diventa pericolosissimo perchè non è visibile”. “Ma la strada è sconnessa in diversi punti e percorrerla con le due ruote- aggiunge D.M. -,è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutolead alto rischio per i motociclisti ed i tombini mal collocati, ed in via Michelangelo da Caravaggio, dove si sono registrate alcune rovinose cadute, alcuni residenti pensano ad unpermanente per promuovere azioni legali di risarcimento nei confronti del Comuni di.. “Via Caravaggio è ad alto rischio – dice D.M. 63 anni, scooterista, già vittima nel dicembre 2016 di una caduta a causa di un tombino semi-sprofondato e reso viscido dalla pioggia, che lo costrinse al ricovero in Ospedale – all’ altezza del civico 22 ci sono , una dopo l’ altro, nuove, ed il famigerato tombino che, con la pioggia diventa pericolosissimo perchè non è visibile”. “Ma la strada è sconnessa in diversi punti e percorrerla con le due ruote- aggiunge D.M. -,è ...

