Meteo | le previsioni di venerdì 14 maggio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Brusca interruzione della primavera a causa di una nuova perturbazione sull’Italia, con numerose piogge e, in alcuni casi, anche temporali e grandinate da Nord a Sud. Il peggioramento delsu tutto il Paese previsto per14sarà il preludio di un weekend a tratti autunnale su molte aree dello Stivale. Non andrà meglio sulle coste con mari da mossi a molto mossi, venti moderati e forti sul Ligure (LE).

Ledi domani, venerdì 14 maggio , descrivono una giornata dai tratti sostanzialmente autunnali su gran parte dell'Italia. L'arrivo dell'ennesima perturbazione metterà ancora una volta in ...Scatta lo stato di attenzioneper Verona e il Veneto. Scatta lo stato di attenzione per Verona e il Veneto, previste piogge e temporali almeno fino a tutti domani, venerdì. Lemeteorologiche del Veneto segnalano ...I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. sabato, 15 maggio: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella ...Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso ...