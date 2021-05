Mattia Torre, la moglie Francesca: “Era già in metastasi a un rene quando l’ha saputo, doveva vivere due anni e invece sono stati quattro” (Di giovedì 13 maggio 2021) Ancora risuonano le dolci parole di Emma Torre sul palco dei David di Donatello 2021. “Bravo papà! Sei riuscito a vincere questo premio anche se non ci sei più”, aveva dichiarato al microfono l’undicenne figlia del defunto drammaturgo Mattia Torre, ritirando assieme a mamma Francesca il David per la miglior sceneggiatura del film Figli vinto dal padre. “Emma toglie il fiato quando parla, l’ha ereditato da Mattia”, ha spiegato Francesca in un’intervista al Corriere della Sera. La donna, di mestiere ostetrica, ma appassionata di teatro, ha poi raccontato l’incontro con Mattia morto a 47 anni nel 2019. “Ci siamo conosciuti nel 2005 tramite amici nella sua casa. Mi guardava da lontano. C’era un via vai di gente, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Ancora risuonano le dolci parole di Emmasul palco dei David di Donatello 2021. “Bravo papà! Sei riuscito a vincere questo premio anche se non ci sei più”, aveva dichiarato al microfono l’undicenne figlia del defunto drammaturgo, ritirando assieme a mammail David per la miglior sceneggiatura del film Figli vinto dal padre. “Emma toglie il fiatoparla,ereditato da”, ha spiegatoin un’intervista al Corriere della Sera. La donna, di mestiere ostetrica, ma appassionata di teatro, ha poi raccontato l’incontro conmorto a 47nel 2019. “Ci siamo conosciuti nel 2005 tramite amici nella sua casa. Mi guardava da lontano. C’era un via vai di gente, si ...

