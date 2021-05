Macron: “Forze Azerbaijan entrate in territorio armeno, si devono ritirare” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Forze dell’Azerbaijan sono entrate in territorio armeno, si devono ritirare immediatamente”. E’ quanto scrive su Twitter Emmanuel Macron. “Lo dico ancora al popolo armeno – prosegue il presidente francese – la Francia sta al vostro fianco, solidale, e continuerà a farlo”. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 14 maggio 2021) “dell’sonoin, siimmediatamente”. E’ quanto scrive su Twitter Emmanuel. “Lo dico ancora al popolo– prosegue il presidente francese – la Francia sta al vostro fianco, solidale, e continuerà a farlo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

