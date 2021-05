LIVE Tuffi | Europei 2021 in DIRETTA | Marsaglia-Tocci quinti dopo due rotazioni nel synchro 3 metri

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.59: Scarsi in ingresso in acqua i greci, non benissimo anche il sincronismo: punteggio di 63, totale di 156 punti 19.58: Discreto in sincronismo, non bene in ingresso in acqua per i georgiani: punteggio di 60.30, totale di 150.90 19.57: Non benissimo gli austriaci che sporcano l’ingresso in acqua: 64.80 punti, totale di 156.60 19.56: Abbondante Shleikher nell’ingresso in acqua. Non perfetto il tuffo dei russi che totalizzano 78.54, totale di 179.34, secondi 19.55: Qualche problema pernella seconda rotazione. Qualche errore di troppo: 68.82 punti e totale di 165.42, i tedeschi si allontanano 19.54: Bene i tedeschi, coefficiente di 3.4, un po’ di sbavature nel sincronismo: punteggio di 84.66 e totale di 189.06. Ora gli azzurri 19.52: Abbondanti gli olandesi in ingresso in acqua: ...