L’ipocrisia della sinistra su Israele (Di giovedì 13 maggio 2021) La tensione molto forte di questi giorni fra i palestinesi della Striscia di Gaza e Israele, con lanci di razzi e bombe dall’una e dall’altra parte, è l’ennesima recrudescenza di un lungo conflitto che esita a concludersi. E che, con la politica estera di Donald Trump, si era se non altro placato per l’oggettivo indebolimento dei palestinesi e il forte consolidamento della leadership di Netanyahu attraverso l’alleanza con gli Stati arabi sunniti del Golfo (il cosiddetto “accordo di Abramo”). È evidente che la riapertura da parte di Joe Biden di una linea di credito verso l’Iran, il cui programma nucleare ha l’obiettivo più o meno palese di annientare il nemico israeliano, ridia vigore alle rivendicazioni di Hamas. Biden è d’altronde invogliato a rinnegare rapidamente la politica del predecessore su questo punto dalla forte opposizione ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 13 maggio 2021) La tensione molto forte di questi giorni fra i palestinesiStriscia di Gaza e, con lanci di razzi e bombe dall’una e dall’altra parte, è l’ennesima recrudescenza di un lungo conflitto che esita a concludersi. E che, con la politica estera di Donald Trump, si era se non altro placato per l’oggettivo indebolimento dei palestinesi e il forte consolidamentoleadership di Netanyahu attraverso l’alleanza con gli Stati arabi sunniti del Golfo (il cosiddetto “accordo di Abramo”). È evidente che la riapertura da parte di Joe Biden di una linea di credito verso l’Iran, il cui programma nucleare ha l’obiettivo più o meno palese di annientare il nemico israeliano, ridia vigore alle rivendicazioni di Hamas. Biden è d’altronde invogliato a rinnegare rapidamente la politica del predecessore su questo punto dalla forte opposizione ...

