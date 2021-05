L’alta velocità corre sotto Oslo (Di giovedì 13 maggio 2021) Basteranno appena 11 minuti per attraversare Oslo. È questa la promessa della Follo Line, la linea ferroviaria ad alta velocità che taglierà la capitale norvegese correndo interamente sottoterra. Il tunnel ferroviario più lungo del Paese, che sarà terminato alla fine del 2022, è stato dedicato allo sviluppo della mobilità sostenibile di Oslo con la promessa di aumentare nelle ore di punta la portata del trasporto pubblico cittadino del 63%. Per farlo, la città e il governo norvegese hanno investito su una grande opera che permetterà ai treni di viaggiare a una velocità di 250 km/h senza intrecciare il traffico di superficie. Un nuovo modello di trasporto sostenibile attraverso il quale Oslo vuole confermarsi come una delle città più “green” d’Europa. Leggi l’intero ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Basteranno appena 11 minuti per attraversare. È questa la promessa della Follo Line, la linea ferroviaria ad altache taglierà la capitale norvegesendo interamenteterra. Il tunnel ferroviario più lungo del Paese, che sarà terminato alla fine del 2022, è stato dedicato allo sviluppo della mobilità sostenibile dicon la promessa di aumentare nelle ore di punta la portata del trasporto pubblico cittadino del 63%. Per farlo, la città e il governo norvegese hanno investito su una grande opera che permetterà ai treni di viaggiare a unadi 250 km/h senza intrecciare il traffico di superficie. Un nuovo modello di trasporto sostenibile attraverso il qualevuole confermarsi come una delle città più “green” d’Europa. Leggi l’intero ...

