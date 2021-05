Isola 2021 | Akash ancora contro Tommaso Zorzi | “Venerdì glielo dico in faccia”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sembrava tornato il sereno tra, attuale opinionista dell’dei Famosi, eKumar, modello ed ex naufrago che tornato dall’Honduras aveva ripetutamente attaccato l’influencer, lasciando intendere che si fosse montato la testa. A suggellare la pace,è andato addirittura ospite in una delle ultime puntate del “Punto Z”, il programma diche si occupa di gossip e televisione, ma dopo l’ospitata deve essere successo qualcosa, visto cheè tornato ad attaccare in maniera feroceKumar: “Cinema!” “Non volevo fare altre polemiche perché non so parlare a volte, comunque dislessico ed essendo un ...