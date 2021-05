Flavio Insissa ritorna a fare l’attore. Confermato il ritorno sul set di Don Matteo 13

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 13 maggio 2021) Per i fan di Donc’è una importante novità: sono state confermate le indiscrezioni che vedrebbero un grandenel cast della serie televisiva DonInsinna sta per tornare a vestire i panni dell’indimenticato Capitano Anceschi.Insinna torna a recitare in Don13 Erano tante le indiscrezione che giravano intorno ad unsul set perInsinna ma il conduttore sembrava essere concentrato solo sulla conduzione del format di successo L’Eredità, che lo vede impegnato su Rai 1 ogni giorno nell’orario precedente al Telegiornale della sera. Ora ci sono importanti novità. Il conduttore e attore romano è voluto intervenire direttamente sull’argomento, rivelando a Tv Sorrisi e Canzoni, che in questi ...