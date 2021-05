Finale Juve-Atalanta aperta a 4.300 spettatori (Di giovedì 13 maggio 2021) La Lega Serie A ha ufficializzato il ritorno del pubblico allo stadio in occasione della Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che si disputerà mercoledì 19 maggio, alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la gara, la quota stabilità dal Comitato tecnico scientifico del Governo è del 20% rispetto alla capienza L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) La Lega Serie A ha ufficializzato il ritorno del pubblico allo stadio in occasione delladi Coppa Italia trantus che si disputerà mercoledì 19 maggio, alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la gara, la quota stabilità dal Comitato tecnico scientifico del Governo è del 20% rispetto alla capienza L'articolo

Advertising

GoalItalia : Dybala fa 100 in bianconero ?????? La Juve ritrova il 10 per lo sprint finale ?? - ZZiliani : E ora attenzione. Oggi #Gasperini rischia 20 giorni di squalifica (l’#Atalanta è 2^ e in finale di #CoppaItalia con… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Finale Juve-Atalanta aperta a 4.300 spettatori: La Lega Serie A ha ufficializzato il ritorno d… - sassuolonews : Biglietti finale Coppa Italia Atalanta Juve Mapei Stadium: info sulla vendita - iamzetapunto : @acmilan Al fischio finale hanno esultato forse più qui che con la Juve in finale ?????? -