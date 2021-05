F1, Fernando Alonso: “Ocon è più avanti di me, devo adattarmi velocemente alla macchina” (Di giovedì 13 maggio 2021) Non è stato un ritorno facile per lo spagnolo Fernando Alonso in F1. L’asturiano, dopo l’annunciato ritiro dal Circus, ha deciso di ritornare e di mettersi al volante dell’Alpine (ex Renault). I primi appuntamenti iridati hanno messo in evidenza per Fernando una difficoltà di fondo, legata a una mancanza di feeling con la monoposto anglo-francese. Indubbiamente, il poco tempo dedicato ai test pre-stagionali ha complicato la vita al due volte campione del mondo. In un’intervista concessa al sito della F1, infatti, l’iberico ha sottolineato come e quanto il suo compagno di squadra Esteban Ocon sia avanti a lui. “Sto dando il mio 100%, ma ovviamente non è abbastanza per essere al livello di Esteban, quindi devo continuare a migliorare. Penso che sia bravo, lo stiamo vedendo. È in ottima ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Non è stato un ritorno facile per lo spagnoloin F1. L’asturiano, dopo l’annunciato ritiro dal Circus, ha deciso di ritornare e di mettersi al volante dell’Alpine (ex Renault). I primi appuntamenti iridati hanno messo in evidenza peruna difficoltà di fondo, legata a una mancanza di feeling con la monoposto anglo-francese. Indubbiamente, il poco tempo dedicato ai test pre-stagionali ha complicato la vita al due volte campione del mondo. In un’intervista concessa al sito della F1, infatti, l’iberico ha sottolineato come e quanto il suo compagno di squadra Estebansiaa lui. “Sto dando il mio 100%, ma ovviamente non è abbastanza per essere al livello di Esteban, quindicontinuare a migliorare. Penso che sia bravo, lo stiamo vedendo. È in ottima ...

Advertising

NicoToled0 : @Gonzalomartindc @gnordheim messi Fernando Alonso liberace - MotoriNews24 : F1, senti Fernando Alonso: “Sto dando il 100% ma non è abbastanza” - PieroLadisa : #F1 #OnThisDay 2013 Fernando #Alonso e @ScuderiaFerrari conquistano la vittoria nel Gran Premio di Spagna. - Campusfabrizio8 : #eurosportciclismo anche tanti piloti di F1 si allenano in bici, Fernando Alonso é un grande appassionato - antorendina : 'Sto dando tutto me stesso ma non basta ancora per battere Ocon' (Fernando Alonso) -

Ultime Notizie dalla rete : Fernando Alonso F1 - Vettel resta una bandiera Ferrari, al di là del risultato Quel tifo capace di adorare in modo incondizionato Gilles Villeneuve, Jean Alesi, Fernando Alonso, Felipe Massa, e tanti altri piloti, non sempre 'vincenti', ma capaci di regalare emozioni ...

Alonso: 'Ferrari e McLaren davanti all'Alpine. Io do il 100% ma Ocon...' Verdetti definitivi dopo 4 GP ancora non se ne possono stilare, ma in casa Alpine il duello interno tra Esteban Ocon e Fernando Alonso sta un po' sorprendendo. Le qualifiche del GP del Bahrain avevano un po' ingannato: pronti via e il due volte iridato spagnolo si è ripresentato dopo due stagioni di inattività ...

Alonso: “Ferrari e McLaren davanti all’Alpine. Io do il 100% ma Ocon...” La Gazzetta dello Sport F1, Fernando Alonso: “Ocon è più avanti di me, devo adattarmi velocemente alla macchina” Non è stato un ritorno facile per lo spagnolo Fernando Alonso in F1. L'asturiano, dopo l'annunciato ritiro dal Circus, ha deciso di ritornare e di mettersi al volante dell'Alpine (ex Renault). I primi ...

Alonso: “Ferrari e McLaren davanti all’Alpine. Io do il 100% ma Ocon...” Verdetti definitivi dopo 4 GP ancora non se ne possono stilare, ma in casa Alpine il duello interno tra Esteban Ocon e Fernando Alonso sta un po’ sorprendendo. Le qualifiche del GP del Bahrain avevano ...

Quel tifo capace di adorare in modo incondizionato Gilles Villeneuve, Jean Alesi,, Felipe Massa, e tanti altri piloti, non sempre 'vincenti', ma capaci di regalare emozioni ...Verdetti definitivi dopo 4 GP ancora non se ne possono stilare, ma in casa Alpine il duello interno tra Esteban Ocon esta un po' sorprendendo. Le qualifiche del GP del Bahrain avevano un po' ingannato: pronti via e il due volte iridato spagnolo si è ripresentato dopo due stagioni di inattività ...Non è stato un ritorno facile per lo spagnolo Fernando Alonso in F1. L'asturiano, dopo l'annunciato ritiro dal Circus, ha deciso di ritornare e di mettersi al volante dell'Alpine (ex Renault). I primi ...Verdetti definitivi dopo 4 GP ancora non se ne possono stilare, ma in casa Alpine il duello interno tra Esteban Ocon e Fernando Alonso sta un po’ sorprendendo. Le qualifiche del GP del Bahrain avevano ...