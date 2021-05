**Ex Ilva: Simona Izzo, 'inquinamento Taranto è peggio di virus perché non c'è vaccino'** (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Si sta inquinando sempre di più questa meravigliosa città che è Taranto, e non solo la città ma tutto il territorio circostante. E' una tragedia che è peggio del virus, perché non c'è vaccino". Così Simona Izzo all'Adnkronos, oggi in piazza per la sentenza del Consiglio di Stato, poi rinviata, sulla chiusura dell'area a caldo dell'Ilva. "Noi siamo venuti qui nell'indifferenza generale -dice l'attrice- Io sono romana da sempre ma adesso sono con Taranto. Questo è il grido di dolore delle donne tarantine che si unisce a quello delle donne romane". Simona Izzo è la regista, insieme al marito Ricky Tognazzi, della fiction 'Svegliati Amore Mio', scritta e diretta dalla coppia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Si sta inquinando sempre di più questa meravigliosa città che è, e non solo la città ma tutto il territorio circostante. E' una tragedia che èdelnon c'è". Cosìall'Adnkronos, oggi in piazza per la sentenza del Consiglio di Stato, poi rinviata, sulla chiusura dell'area a caldo dell'. "Noi siamo venuti qui nell'indifferenza generale -dice l'attrice- Io sono romana da sempre ma adesso sono con. Questo è il grido di dolore delle donne tarantine che si unisce a quello delle donne romane".è la regista, insieme al marito Ricky Tognazzi, della fiction 'Svegliati Amore Mio', scritta e diretta dalla coppia, ...

