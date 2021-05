Everest: morti alpinisti svizzero e statunitense, primi anno (Di giovedì 13 maggio 2021) Due alpinisti, uno svizzero e uno statunitense, sono morti ieri sul monte Everest. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori della spedizione a cui partecipavano i due scalatori, la Seven Summit ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Due, unoe uno, sonoieri sul monte. Lo hannunciato oggi gli organizzatori della spedizione a cui partecipavano i due scalatori, la Seven Summit ...

