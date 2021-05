Elisabetta Belloni prima donna a capo dei servizi segreti (Di giovedì 13 maggio 2021) Il premier Draghi ha nominato Elisabetta Belloni direttrice del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. E' la prima donna a rivestire questo ruolo e nel 2016 era gia' stata la prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Il premier Draghi ha nominatodirettrice del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. E' laa rivestire questo ruolo e nel 2016 era gia' stata la...

Advertising

matteorenzi : La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che… - aldotorchiaro : #Vecchione lascia il Dis, arriva Elisabetta Belloni. Come anticipato da @ilriformista c’era una guerra per I vertic… - elenabonetti : I miei auguri di buon lavoro all’ambasciatrice Elisabetta Belloni. La sua nomina a direttrice generale del Dis, pri… - GiulioCentemero : Elisabetta #Belloni nominata prima donna al vertice dei #ServiziSegreti. Complimenti a #Draghi per la scelta. A le… - melomonaco86 : RT @AlessandraOdri: Renzi invita Elisabetta Belloni a bere un caffè in un autogrill. ??#ServiziSegreti -