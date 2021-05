Covid | la pandemia ha colpito di più i bimbi e gli adolescenti disabili Il rapporto Eurispes 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid pandemia

"Le statistiche ufficiali parlano di 4,6 milioni di poveri assoluti nell'Italia pre -, un ... Già prima dellail nostro Paese soffriva le conseguenze del ristagno dell'economia e dell'...Il report Gimbe sull'andamento delladi coronavirus. Scende la pressione sugli ospedali, ancora in lieve aumento l'indice Rt medio Continua il calo in Italia di nuovi casi di( - 19%) e dei decessi ( - 15,4%) anche nella ...Roma, 13 mag. (Adnkronos) - - "La pandemia è stata una prova difficile per il nostro Paese, che tuttavia ha dato grande dimostrazione di sé. I cittadini, sfatando luoghi comuni duri a morire, hanno sa ...Il lockdown ha fatto male al cuore delle donne. Ansia e stress tra lavoro e figli a casa, la ridotta attività fisica, una dieta più abbondante, la ripresa del fumo in alcuni casi, hanno peggiorato lo ...