Corre la campagna vaccinale | tocca ai quarantenni

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il generale Francesco Figliuolo forte di oltre 25 milioni di dosi somministrate al momento (ad un passo dal 50% degli italiani, anche se solo un terzo ha ricevuto anche la seconda dose) spinge sulle vaccinazioni. Il commissario per l’emergenza trova riscontro nel calo della curva epidemiologica. Da giugno è previsto l’arrivo delle fiale anche nelle aziende. E intanto la politica sta definendo lo scudo penale per medici e infermieri durante il periodo di emergenza. “Un segnale importante – il commento del ministro alla Salute, Roberto Speranza – a chi ha lavorato in primissima linea in una fase così dura ed ha aiutato il Paese con il massimo dello sforzo e dell’impegno”. Nel frattempo sulla questione del richiamo Pfizer l’Ema ha confermato l’efficacia della seconda dose a 42 giorni, come deciso da tempo dal Comitato Tecnico Scientifico. Il commissario procede veloce e da lunedì 17 ...