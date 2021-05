“Briatore? Un vecchione” La Vita in diretta | l’ospite vip demolisce l’ex marito di Elisabetta Gregoraci Cala il gelo in studio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Puntata bollente oggi a Lain. Al centro della discussione Flavio. Parole non tenere quelle contro l’imprenditore che nelle settimane passate ha fatto molto parlare di sé per un presunto flirt con Valentina Kolesnikova, Miss Russia Earth 2018. A lanciare il gossip è il settimanale Diva e Donna, che parla di un incontro segreto tra i due a Montecarlo, dove vive Flavio. Stando a quanto raccontato dalla rivista edita da Cairo Editore Flavioe Valentina Kolesnikova si sarebbe incontrati di recente nel Principato di Monaco. Lei avrebbe soggiornato all’Hotel Hermitage e avrebbe poi pranzato condial famoso Cipriani. Valentina ha documentato sui social network il viaggio a Montecarlo ma sempre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Briatore vecchione

Liberoquotidiano.it

Barbara Alberti su Flavioa La vita in diretta: 'Questopuò andare con le ragazzine...' La lotta per la parità di genere ha sicuramente ottenuto delle buone conquiste negli ultimi decenni, ma la strada da ...La Alberti ha citato l'esempio die di Fiorella Mannoia, andandoci giù in maniera piuttosto pesante con mister Billionaire. "Sul ritorno di fiamma con, lei..." Gregoraci, clamorosa ...Barbara Alberti su Flavio Briatore a La vita in diretta: "Questo vecchione può andare con le ragazzine..." La lotta per la parità di genere ha sicuramente ...