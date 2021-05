Biancavilla | tragico schianto per due ragazzi | uno muore sul colpo | l’altro è in gravi condizioni

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 13 maggio 2021) Incidente: questa mattina, 13 maggio 2021, due giovani hanno vissuto un terribile evento. Stavano percorrendo in scooter viale dei Fiori ain provincia di Catania. Ad un certo punto il motorino si è schiantato contro un palo della segnaletica stradale. E per uno dei duel’evento è risultato fatale. Incidente: loLa vittima dell’incidente successo questa mattina si chiamava Vito Lanzafame. Il ragazzo aveva solo 17 anni, 18 entro un paio di giorni. Il suo amico era con lui per percorrere il tragitto casa-scuola. Entrambi indossavano il casco protettivo ma ciò non ha potuto evitare la tragedia. Anche per lui l’impatto con il cartello stradale è stato un duro. I soccorsi sono subito accorsi per aiutare le vittime di questo ...