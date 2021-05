Barbara D’Urso avvistata con il presunto fidanzato | i due a cena con amici

Leggi su donnaglamour

(Di giovedì 13 maggio 2021)è legata ad un noto assicuratore? Secondo i rumor in circolazione sì, e i due sono stati sorpresi per la prima volta insieme. Il settimanale Oggi ha sorpresoin un locale di Milano in compagnia dell’assicuratore Francesco Zangrillo – suo– e di alcunicomuni. Secondo indiscrezioni sarebbe lui l’uomo speciale nel cuore della conduttrice, che finora però ha sempre preferito glissare sulla vicenda. Sulle pagine di Novella 2000, a proposito della presunta fiamma della conduttrice, si legge: “Francesco Zangrillo è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”....