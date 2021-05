Amici 20, il primo bacio di Giulia con Sangio: momento ‘imbarazzante’ con Maria De Filippi (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel corso del daytime odierno di Amici 20, Maria De Filippi ha posto una domanda ‘imbarazzante’ a Giulia su Sangio Tutto pronto per la finalissima della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La puntata andrà in onda sabato in prima serata su Canale 5. In finale sono arrivati ben cinque allievi: Aka7Even, Giulia, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel corso del daytime odierno di20,Deha posto una domandasuTutto pronto per la finalissima della ventesima edizione del talent showdiDe. La puntata andrà in onda sabato in prima serata su Canale 5. In finale sono arrivati ben cinque allievi: Aka7Even,, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

