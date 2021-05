Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 maggio 2021)12 MAGGIOORE 09.35 – GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO RIMOSSO IL VEICOLO INCIDENTATO E’ STATA RIAPERTA LA TANGENZIALE EST, TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA, IN DIREZIONE SALARIA, RIAPERTA ANCHE LA RAMPA DI ACCESSO SULLA TANGENZIALE PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DAL TRATTO URBANO, SEMPRE IN DIREZIONE SALARIA PERMANGONO LE CODE SUL TRATTO URBANO DAL RACCORDO E SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO ANULARE DI, CAUSA INCIDENTE CODE TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA, IN INTERNA ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE, IN ESTERNA DISAGI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI CODE DA ...