Vaccini | Locatelli | ' Seconda dose Pfizer a 42 giorni non abbassa efficacia'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e presidente del Cts, esprime contrarietà per le affermazioni diche invita a mantere i 21di distanza tra la prima e la ...

Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e presidente del Cts, esprime contrarietà ... 12 mag 09:31 Covid, notte diall'hub dei Bersaglieri di Caserta Sono andate avanti ...Sono stati ministero, Consiglio superiore di sanità (cioè il presidente Franco) e Nicola ... in particolare al Sud, ci sono centinaia di migliaia diAstraZeneca non utilizzati. Molti ...“Sono contrario con le affermazioni di Pfizer che invita a mantere i 21 giorni di distanza tra la prima e la seconda dose di vaccino anti-Covid, affermazioni che rischiano solo di creare sconcerto. Da ...9:42 - "L'intervallo tra la prima e la seconda somministrazione di Pfizer prolungato a 42 giorni non inficia minimamente l'efficacia dell'immunizzazione e ci permette di riuscire a somministrare molte ...