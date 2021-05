Uomini e donne, Elisabetta ci ricasca: “TI stai distruggendo” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La rivelazione di Elisabetta e Luca Cenerelli al centro dello studio di Uomini e donne lascia tutti senza parole.E mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari attaccano il cavaliere, la dama Sara mette in guardia la ragazza: “Il tuo amore non basta per tutti e due, ti stai distruggendo per niente”. Ma che cosa è accaduto tra la dama e il cavaliere? La storia tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021) La rivelazione die Luca Cenerelli al centro dello studio dilascia tutti senza parole.E mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari attaccano il cavaliere, la dama Sara mette in guardia la ragazza: “Il tuo amore non basta per tutti e due, tiper niente”. Ma che cosa è accaduto tra la dama e il cavaliere? La storia tra Luca Cenerelli edArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - navib30 : RT @fraurolo121: “A volte mi domando se gli uomini e le donne siano davvero fatti gli uni per gli altri. Forse dovrebbero soltanto vivere i… - falcao_fo : RT @St1901St: @salvinimi In Palestina muoiono di fame no case no strade no ospedali solo moschee ricche ma soldi per armi si soldi per miss… -