Un comune sardo è pronto a dare la cittadinanza onoraria a Mazzoleni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo Benevento–Cagliari si è scatenato l’impossibile contro di lui, tanto che c’è anche un’interrogazione parlamentare. Ma a Dualchi, comune di 600 persone in provincia di Nuoro, per il VAR Pro Paolo Mazzoleni è pronta la cittadinanza onoraria. La proposta arriva dal sindaco Ignazio Piras, che l’ha motivata così nelle parole riportate dall’Ansa. Finalmente un arbitro imparziale: ha dimostrato grande coraggio, non ha ceduto ai condizionamenti ambientali e ha avuto il coraggio di certificare la realtà all’arbitro Doveri, in un momento in cui sarebbe stato molto più comodo, come dimostrano le reazioni scomposte e pericolose che ne sono conseguite, chiudere gli occhi e certificare ‘le verità’ di comodo che piacciono. È in momenti come questi, quando qualcuno si oppone al pensiero comune e decide di vedere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo Benevento–Cagliari si è scatenato l’impossibile contro di lui, tanto che c’è anche un’interrogazione parlamentare. Ma a Dualchi,di 600 persone in provincia di Nuoro, per il VAR Pro Paoloè pronta la. La proposta arriva dal sindaco Ignazio Piras, che l’ha motivata così nelle parole riportate dall’Ansa. Finalmente un arbitro imparziale: ha dimostrato grande coraggio, non ha ceduto ai condizionamenti ambientali e ha avuto il coraggio di certificare la realtà all’arbitro Doveri, in un momento in cui sarebbe stato molto più comodo, come dimostrano le reazioni scomposte e pericolose che ne sono conseguite, chiudere gli occhi e certificare ‘le verità’ di comodo che piacciono. È in momenti come questi, quando qualcuno si oppone al pensieroe decide di vedere ...

