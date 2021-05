Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani beccati insieme: è già finita con Lorenzo? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati paparazzati insieme per Milano Impazza il gossip su due dei ragazzi televisivi più seguiti del momento: stiamo parlando di Tommaso Zorzi, influencer e opinionista e Tommaso Stanzani, ex concorrente di Amici. Il tutto è partito da un commento di Zorzi sul ballerino e dopo qualche giorno i due sono stati paparazzati insieme per le vie di Milano. Nulla di strano se non fosse che Zorzi si era detto fidanzato con Lorenzo Campi. Qualche giorno fa, i due hanno trascorso una giornata insieme tra i giardini di Via Palestro: “Se non è già un ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021)sono stati paparazzatiper Milano Impazza il gossip su due dei ragazzi televisivi più seguiti del momento: stiamo parlando di, influencer e opinionista e, ex concorrente di Amici. Il tutto è partito da un commento disul ballerino e dopo qualche giorno i due sono stati paparazzatiper le vie di Milano. Nulla di strano se non fosse chesi era detto fidanzato conCampi. Qualche giorno fa, i due hanno trascorso una giornatatra i giardini di Via Palestro: “Se non è già un ...

Advertising

MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi come sempre NERA #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - want_zorzi : RT @break_chainz: Grazie Tommaso per questo nuovo video reaction a tutto #tzvip - BITCHYXit : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani beccati mano nella mano tra baci e coccole -