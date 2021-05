Tesoro | collocati 7 | 5 miliardi di BOT annuali

Advertising

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato questa mattina 7,5 miliardi8 di BOT annuali, scadenza 13 maggio 2022. La domanda è stata pari a oltre 10,6 miliardi con un rapporto di copertura di 1,42. I titoli a 12 mesi sono stati collocati ad un rendimento di -0,443%, in flessione rispetto alla precedente asta.