Technogym | ricavi in crescita a doppia cifra nel primo trimestre

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) –ha registraticonsolidati pari a 128,7 milioni di euro nei primi tre mesi del 2021, +10,2% rispetto aldel 2020 e +13,1% a cambi costanti. Idelconfermano la fortedel segmento di clientela Home rispetto alloscorso esercizio (+129% anno su anno, in ulteriore accelerazione rispetto al +97% registrato nel quartodel 2020).ha registrato unadel fatturato in tutte le aree geografiche in cui opera con l’eccezione del solo Nord America, “territorio nel qualedeve ancora finalizzare l’implementazione dell’organizzazione vendite home, già implementato in altre aree ...