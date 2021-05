Simone Inzaghi e il futuro: “Tra 8/9 giorni mi siederò con Tare e Lotito e ne parleremo” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo all’ultimo respiro ottenuto tra le mura amiche contro il Parma, ecco le parole del tecnico biancoceleste riportate da lalaziosiamonoi: “Sono molto contento della vittoria. Temevamo molto la partita di oggi: già due anni fa ci eravamo cascati contro una squadra retrocessa e oggi avevamo tanti squalificati, infortunati e giocatori non al meglio come Escalante, Luiz Felipe e Caicedo. Ci prendiamo la vittoria e per il quinto anno consecutivo l’Europa. Nel primo tempo potevamo essere più fortunati. Se fosse entrato il tiro di Luis Alberto finito sulla traversa, sarebbe stata un’altra partita”. Il futuro: “Mancano ancora tre partite. Tra 8/9 giorni ci siederemo con Tare e Lotito e parleremo degli obiettivi e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha parlato in conferenza stampa dopo il successo all’ultimo respiro ottenuto tra le mura amiche contro il Parma, ecco le parole del tecnico biancoceleste riportate da lalaziosiamonoi: “Sono molto contento della vittoria. Temevamo molto la partita di oggi: già due anni fa ci eravamo cascati contro una squadra retrocessa e oggi avevamo tanti squalificati, infortunati e giocatori non al meglio come Escalante, Luiz Felipe e Caicedo. Ci prendiamo la vittoria e per il quinto anno consecutivo l’Europa. Nel primo tempo potevamo essere più fortunati. Se fosse entrato il tiro di Luis Alberto finito sulla traversa, sarebbe stata un’altra partita”. Il: “Mancano ancora tre partite. Tra 8/9ci siederemo condegli obiettivi e ...

